Trafic de cocaïne/ 250 kg saisis à Roissy : Qui est le convoyeur sénégalais ? Le 9 avril 2025, les douanes françaises ont intercepté une cargaison de 250 kg de cocaïne à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. La drogue était habilement dissimulée dans des caisses en bois venues du Sénégal, censées transiter vers les Pays-Bas. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 10 millions d’euros.



Un homme venu récupérer les colis le 10 avril a été interpellé. Portant une fausse carte d’identité, il était déjà connu des services de police. Cependant, ce n’est que le sommet de l’iceberg.



Mais qui est le convoyeur sénégalais ?



L’envoi est bien parti de Dakar. Il a traversé tout un circuit logistique sans éveiller les soupçons. Les caisses ont quitté le Sénégal, ont transité par les services aéroportuaires, et sont arrivées à Roissy. Alors une question brûle les lèvres : qui a permis cette opération ?



Les autorités sénégalaises ont-elles été alertées ? Quels sont les circuits de contrôle qui ont été contournés ? Des complicités existent-elles au niveau des douanes ou des transitaires ?



L’enquête continue



Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris, sous la houlette de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS). L’objectif : identifier les relais du réseau au Sénégal, en France et aux Pays-Bas.



Le Sénégal, souvent considéré comme une plateforme logistique fiable, est aujourd’hui interpellé. Il est urgent que lumière soit faite sur cette affaire. Car derrière ces 250 kg de cocaïne, il y a des complicités, des réseaux, et des responsabilités à établir.



Affaire à suivre...



