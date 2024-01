Trafic de cocaïne à Dakar : Chute de l'antenne dakaroise du cartel albanais L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a fait tomber un réseau de dealers qui réceptionnait de la cocaïne à Dakar, avant de la réexpédier à Dubaï et en Belgique. D’après "Libération", la drogue était destinée à un redoutable cartel albanais, établi dans ces deux pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024

Les premières têtes sont tombées le 10 décembre dernier, entre 20 heures et 21 heures 30 minutes. Mis au courant de l’imminence de la livraison de 8 kilos de cocaïne dissimulés dans une balle de friperie, les policiers ont monté une opération qui a abouti à l’arrestation du Franco-Sénégalais Dramane Soumaré alias Lansana Lass, du Belge Billoh Kurt van der Veken et des Sénégalais Pape Moussa Dieng et Moustapha Diagne.



Soumaré a été cueilli dès réception de la marchandise. Il a été arrêté en même temps que Dieng qui faisait le guetteur, selon "Libération". Plus tard, le Belge sera à son tour cueilli et son véhicule ainsi que ses documents de voyage, saisis. Diagne sera également appréhendé.



Moins d’un mois plus tard, le 4 janvier, le cinquième membre de la bande, Amadou Abou Bâ, tombe à l’AIBD. Il s’apprêtait à s’envoler pour Bruxelles. Ce dernier est Sénégalo-Belge. Domicilié à Anvers, comme Veken, il s’était établi à Hamdalaye 2 de Thiaroye et se présente en agent de logistique.



D’après "Libération", Moustapha Diagne l’a désigné destinataire des 8 kilos de cocaïne, qui devaient être envoyés en Belgique et à Dubaï. Amadou Abou Bâ a réfuté cette accusation. Pareil, à propos de ses liens supposés avec le Belge. Mais il finira par passer, aux aveux après que les policiers lui ont communiqué les résultats des réquisitions téléphoniques, attestant que Veken l’a contacté pour l’informer de sa présence à Dakar.



