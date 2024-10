Trafic de cocaïne, héroïne… :un agent de joueurs et un homme d’affaires arrêtés

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 10:58

Après l'arrestation d'A. A. Kane et S. Ba, influents caïds d'un réseau structuré de narcotrafiquants approvisionnant une clientèle nantie entre Ngor, Almadies, Yoff et Plateau, entre autres, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants frappe un autre grand coup. L'Observateur annonce la chute des deux cerveaux. «Il s'agit d'un ressortissant américain identifié sous le nom de C. Von Hoover, [un agent de joueur], et de son acolyte sénégalais B. Ndiaye alias Kader, [administrateur de société]», explique le journal, lit-on dans Seneweb.



La même source avance qu'après le premier acte de cette mission de démantèlement réussie en septembre dernier, «au terme d'une violente rébellion, ponctuée par des accrochages et des tirs de sommation», les éléments de la division opérationnelle avaient en ligne de mire les cerveaux de cette mafia. «Après plusieurs semaines de surveillance et de filatures, les agents infiltrés se sont fait une religion sur les facultés de Kader et de Von Hoover à tenir leur entreprise criminelle», poursuit le quotidien d'information. Qui signale que les investigations ont révélé que «le duo excellait principalement dans le trafic de cocaïne, d'héroïne et de e-cannabinoïdes».



Les mis en cause seront ainsi pris sur le fait. Les hommes du commissaire Niane ont lancé l'assaut le 16 octobre dernier, souligne L'Obs : «Ce jour, vers 19 h 20, les éléments de la division opérationnelle de l'Ocrtis, qui reçoivent une information d'une fiabilité de premier rang, indiquant que Kader, domicilié à la cité Mbackiou Faye, se trouvait à bord de son véhicule et s'apprêtait, en compagnie de son acolyte américain, à procéder à une nouvelle opération de ravitaillement d'envergure de drogues dures contenues dans des enveloppes kaki, se mettent en branle. Le stock en question devait être astucieusement remis en pleine circulation à deux conducteurs de motos. [...]. Le véhicule sera finalement immobilisé en pleine circulation à hauteur du Monument de la Renaissance, après que l'automobiliste a tenté de forcer le dispositif policier.»



La fouille du véhicule a abouti à la découverte d'un stock de drogue dure, de la somme d'un million de francs Cfa et de trois téléphones. Von Hoover détenait par devers lui 21 sachets de cocaïne de 2,5 grammes chacun, 7 «puff» (cigarette électronique faite à base de cannabis) et une commande de e-cannabinoïdes. Avec l'appui de leurs collègues de la Brigade régionale des stupéfiants (Brs), les éléments de l'Ocrtis ont perquisitionné le domicile de l'homme d'affaires sénégalais avant de fouiller celui de l'Américain. Natif de la Californie, ce dernier résidait aux Maristes.



Le duo a été placé sous mandat de dépôt. Une dame de nationalité camerounaise est aussi citée dans l'enquête, conclut L'Obs.

Ndèye Fatou Kébé