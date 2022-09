Trafic de devises : Plus d’1 milliard FCfa saisi sur des Mauritaniens

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

La Douane a déjoué une tentative de transfert illégal de devises à Rosso Sénégal. Deux ressortissants mauritaniens ont été arrêtés lundi dernier, alors qu’ils tentaient de faire passer la frontière sénégalo-mauritanienne près de 1,2 milliard de francs Cfa, répartis en euros (1,6 million) et en dollars (200 000).



Les mis en cause étaient jusqu’à hier soir en garde-à-vue à la gendarmerie de Rosso, en attendant leur défèrement au parquet de Saint-Louis.



D’après "Rewmi", les gendarmes et les douaniers, convaincus que les deux Mauritaniens sont des passeurs, sont en train de chercher d’éventuels complices. L’objectif étant, d’après "Le Quotidien", de savoir d’où viennent les fonds, à qui ils étaient destinés et à quoi ils devaient servir.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook