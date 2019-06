Trafic de drogue : 4 étudiants arrêtés, 500 grammes de chanvre indien saisis à l’Ucad

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

500 grammes de chanvre indien ont été saisis ce samedi 29 juin à l’Université Cheikh Anta Diop, à la chambre 39 du pavillon D.



Sept personnes dont quatre étudiants et deux agents du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) ont été mis aux arrêts par des agents de la Coud et conduits au commissariat du Point E, renseigne le chef du département de la gestion des cités universitaires et de la vie estudiantine, Khalifa Diagne.

