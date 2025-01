Trafic de drogue: L’Octric fait tomber un puissant gang Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une opération majeure, neutralisant un réseau de trafiquants armés et saisissant 277,5 kg de chanvre indien sur les plages de Rufisque et Petit-Mbao. Cette intervention, soigneusement planifiée après une infiltration et une surveillance rigoureuse, a permis de mettre un coup d’arrêt à […] XALIMANEWS: L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une opération majeure, neutralisant un réseau de trafiquants armés et saisissant 277,5 kg de chanvre indien sur les plages de Rufisque et Petit-Mbao. Cette intervention, soigneusement planifiée après une infiltration et une surveillance rigoureuse, a permis de mettre un coup d’arrêt à un important réseau de trafic de drogue. Informés d’un débarquement imminent, les agents de l’OCRTIS ont déployé un dispositif sur les plages ciblées. Vers 3 heures du matin, deux pirogues ont accosté, escortées par des individus armés de sabres, de fusils, et se déplaçant en motos. Deux véhicules se sont approchés pour récupérer la cargaison, déclenchant l’intervention des policiers. Malgré les sommations, les trafiquants ont tenté de fuir, initiant une course-poursuite sur la route nationale. Durant cette poursuite, une femme au volant d’un véhicule a tenté de bloquer les policiers, permettant à un convoi de s’échapper. Face aux tirs de sommation, l’un des motards a pris la fuite après avoir été blessé. Les investigations ont permis d’identifier un concessionnaire automobile et un carrossier impliqués dans le réseau. Un chauffeur recruté pour le transport de la drogue a été arrêté le 1er janvier 2025, ses aveux conduisant les forces de l’ordre à une cachette à Cambérène. Sur place, une femme a été arrêtée et une importante quantité de drogue a été saisie, comprenant 277,5 kg de chanvre indien emballés dans des sacs en sisal et des sachets plastiques. Par la suite, un recruteur a été arrêté à son domicile aux Parcelles Assainies, après avoir contacté le chauffeur pour organiser la comptabilité des stocks vendus. Les suspects, incluant quatre femmes, font face à plusieurs chefs d’accusation : « association de malfaiteurs, trafic de drogue, blanchiment de capitaux, détention d’armes sans autorisation, refus d’obtempérer avec violence et mise en danger de la vie des policiers. » Cette opération démontre l’engagement de l’OCRTIS à lutter contre le trafic de drogue et à protéger les citoyens.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/trafic-de-drogue-loctric-...

Accueil Envoyer à un ami Partager