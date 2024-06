Trafic de drogue : Le jeune Pape Hanne condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme Pape Hanne reste en prison, où il endure depuis plusieurs jours les affres de l’incarcération. Le jeune homme, âgé de 26 ans, a été reconnu coupable de détention et d’usage de drogue. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, dont six mois ferme.



Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2024 à 18:27

C’est suite à une information faisant état d’un trafic de drogue à Sacré-Cœur que les enquêteurs ont mis en place une filature. C’est ainsi qu’ils sont entrés en contact avec une personne non identifiée, qui s’est présentée comme le vendeur.



Pour l’arrêter, ils ont décidé de passer une commande de 100 g de drogue, soit une plaquette. Le vendeur avait d'abord fixé le lieu de rencontre à la Boulangerie jaune, mais il n'a pas tardé à changer pour convoquer les policiers dans son appartement. Pape Hanne était loin de se douter qu'il se jetait dans la gueule du loup.



Appréhendé, il a immédiatement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a même révélé l'identité de son fournisseur. Pire encore, il a déclaré avoir acquis la drogue chez un certain Khalil, pour 300 000 F CFA et espérait la vendre à 400 000 F CFA pour réaliser un bénéfice.



Lors de la perquisition de sa chambre, les agents ont saisi une balance. Interrogé sur l’utilité de cet outil, il a déclaré qu'elle servait à peser sa marchandise.

Au regard des faits, Pape Hanne a été placé sous mandat de dépôt. Il a comparu hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Face aux juges, il a opté pour la dénégation comme système de défense. Selon lui, c’était son ami nommé Bamba qui vendait la drogue et lui ne faisait que livrer pour lui. Cependant, cet argument n’a pas convaincu le ministère public, qui a requis de le déclarer coupable des chefs d'offre et de cession de drogue, et de le condamner à deux ans d’emprisonnement ferme.



Son avocat, sollicitant la clémence du tribunal, a estimé que le prévenu était simplement "au mauvais endroit au mauvais moment". Maitre Mbengue a donc sollicité la disqualification des faits en détention en vue de l'usage. "C’est un délinquant primaire. Nous vous demandons de bien vouloir lui tendre la perche", a plaidé la robe noire. Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, a disqualifié les faits en détention de haschich en vue de l’usage. Le juge a condamné Pape Hanne à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.



