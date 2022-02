Trafic de drogue: Un dealer tombe dans les filets de la police à...

En croisade contre le trafic de stupéfiants, la Police de Pikine a procédé à l’interpellation de Pape Mb. et saisi 04,05 kg de chanvre indien. Les faits ont eu lieu samedi vers 5 heures du matin. Tout est parti d’une information anonyme reçue par la police de Pikine et faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien entretenu par un livreur, journalier dans une usine à Diamniadio.



Cet homme n’est personne d’autre que Pape Mb. Sans tarder, les hommes du Commissaire Mame Arona Bâ se lancent aux trousses du mis en cause, par une opération de filature jusqu’à son domicile à Golf Sud. Un élément de la Brigade de Recherches se présente chez le trafiquant Pape Mb. pour acheter du chanvre indien. Le dealer qui n’a jamais soupçonné avoir affaire à un limier, est tombé dans le piège de l’agent de police, rapporte "L'As".



Il est interpellé. Et les limiers procèdent à la fouille minutieuse de sa chambre, où ils trouvent un sachet contenant 5 blocs de chanvre indien d’une quantité totale de 4,05 kilogrammes. Le quidam a confié aux policiers qu’il a un fournisseur. Ce qui n’était pas vrai. Il a été conduit dans les locaux du commissariat de Pikine, avant d’être déféré au parquet au terme de sa garde-à-vue pour trafic de chanvre indien.