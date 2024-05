Trafic de drogue : Un député bissau-guinéen arrêté à Lisbonne, détenait 13 kilos de cocaïne

Du nouveau dans l’arrestation d’un député bissau-guinéen arrêté à l’aéroport de Lisbonne par la police portugaise, à sa descente d’avion, il y a quelques jours. L’homme était porteur de 13 kilos de cocaïne.

Le député guinéen, Manuel Nascimento Lopes, plus connu sous le nom de (Manelinho), a été arrêté à Lisbonne, avec 13 kilos de cocaïne, évalués à près d’un demi-million d’euros.

Manelinho est député du parti MADEM-G15 et ancien président de la Fédération de football de Guinée-Bissau, a été arrêté en possession de 13 kilos de cocaïne à son arrivée à Lisbonne, à l’aéroport Humberto Delgado.

RDP Afrique a contacté le commandement de police qui a confirmé plusieurs arrestations récentes pour trafic de drogue sur des vols en provenance de Bissau et aussi ces derniers jours un ressortissant guinéen a été arrêté à Lisbonne dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.

