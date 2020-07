Trafic de drogue: Un proche du lutteur Siteu, activement recherché

A. B. N., alias Abdou Seck, est cité dans un vaste réseau de trafic présumé de chanvre indien, entretenu entre Yeumbeul et Kounoune, dans la banlieue dakaroise.



Selon "Les Échos", le mis en cause, proche collaborateur du lutteur Siteu, est activement recherché par la Brigade de Recherches de la Police de Yeumbeul Sud.



Siteu, qui a débarqué au poste de police pour réclamer son véhicule 4X4 saisi, promet de débusquer le fugitif, dont 3 proches sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt, et de le livrer aux limiers.

