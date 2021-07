Trafic de drogue: Une cargaison interceptée à la baie de Soumbédioune Le Groupe de recherche et d’interpellation (Gri) de la Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur une cargaison qui débarquait du chanvre indien à la baie de Soumédioune.

D’après ‘’Libération’’, la drogue devait être livrée par un véhicule de marque Ford Focus de couleur noire à C. A. Aïdara, un dealer notoire, domicilié à Derklé.



Sentant qu’il est suivi, le chauffeur de la voiture prend la fuite. Mais, il sera vite rattrapé.



Les policiers ont découvert dans le véhicule, une cargaison, constituée de 60 ballons d’un kilogramme de chanvre indien, soit 60 kilos.



