Trafic de drogue à Fissel : un conseiller municipal tente de corrompre des policiers et échoue Une rocambolesque affaire de drogue éclabousse un conseiller municipal de la commune de Fissel. A. Sow a été arrêté en possession de 02 kg de chanvre indien, par les éléments de la brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Thiès, selon « L’As » citant Seneweb.

Pour étouffer l’affaire, le sexagénaire a tenté de corrompre les limiers en leur proposant 500.000 F Cfa. Mais c’était sans savoir qu’il était en train de corser son dossier.



Agé de 61 ans, A. Sow a été embarqué et conduit dans les locaux de la Brs de Thiès pour les besoins de l’enquête.



Visé pour tentative de corruption, détention et trafic de chanvre indien, le conseiller municipal A. Sow a été présenté aujourd’hui au procureur de Mbour.



