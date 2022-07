Trafic de drogue à Grand-Yoff : un Nigérian alpagué avec 6 grammes d’héroïne

La perquisition de l’appartement du dealer, sis à Grand Yoff, a été fructueuse. Les limiers y ont saisi 500 g de cocaïne, 490 g d’héroïne et 206g de crack.



Louis a confié aux enquêteurs que son fournisseur s’appelle Jonas, un spécialiste dans le transport de drogue. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le Nigérian a soutenu avoir volé le stupéfiant à son compatriote Jonas, avant d’y mettre du bicarbonate.



« Il me l’avait confié. Je voulais régler quelques problèmes », a-t-il tenté de faire croire.

Antoine Gomis, 49 ans, a séjourné en prison à cinq reprises pour trafic et usage de drogue. Le toxicomane a révélé avoir connu son co-prévenu à l’église Saint-Paul de Grand Yoff.



« Il m’a vendu 3g d’héroïne à 30.000 francs pour ma consommation personnelle. C’était la deuxième fois qu’il me fournissait de la drogue », a affirmé le père de trois enfants.

Rendant sa décision, le juge a condamné Louis Chukwudi Ogbaotumgbo à trois ans de prison ferme. Antoine Gomis a pris, lui, deux mois de prison ferme.