Trafic de drogue à Thiaroye: Un réseau démantelé et 200 kg de chanvre indien, saisis

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

La Sûreté Urbaine (SU) a démantelé, ce week-end, un vaste réseau de trafic de drogue à Thiaroye. A. Diop, pêcheur de son état, présumé cerveau, a été arrêté en possession de 200 kg de chanvre indien.



D’après Le Soleil, il a été déféré au parquet pour trafic de drogue. Le suspect débarquait à bord de sa pirogue des sacs supposés contenir de la drogue.



Les policiers l’ont suivi jusqu’au lieu de stockage de la drogue, non loin de la plage.



Ainsi, interpellé, il avoue avoir acheté la drogue, transportée par voie maritime, en Gambie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos