Trafic de drogue dans une dibiterie : Son propriétaire et trois de ses employés arrêtés Le commissariat de l'Unité 15 des Parcelles Assainies a déféré, hier matin, le propriétaire de la dibiterie Darou Salam et ses trois employés pour trafic de drogue. Ils ont été démasqués par les hommes du commissaire M. Khouma. I. S. utilisait sa dibiterie sise sur la VDN3 comme activité-écran pour écouler de la drogue, avec la complicité de ses employés.

Selon « Tribune », à la suite d'une dénonciation, le chef de service du commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies et ses hommes ont mis un dispositif pour surveiller les mouvements et gestes du dealer I. S.



La descente inopinée effectuée sur place le 22 mai dernier vers 22 heures a permis aux limiers de découvrir un sachet contenant sept paquets de chanvre indien dans la dibiterie. Le tenancier et ses trois employés ont été embarqués au commissariat.



Interrogé sur procès-verbal, I. S. a reconnu qu'il reconditionnait la drogue qu'il achetait avec la complicité de son personnel. « K. S. et S. T. étaient chargés de la vente de la drogue et H. D. assurait la livraison avec sa moto », confesse le propriétaire de la dibiterie. Ce que ses trois employés ont nié.



Le journal informe que malgré tout, ils ont été déférés hier matin pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien et complicité. La police a procédé à la fermeture de la dibiterie Darou Salam.



