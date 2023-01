Trafic de drogue : deux guinéens interpellés en possession de 2,5 kg de chanvre indien

D’après le journal « Tribune », ils ont été récemment interpellés en possession de 2,5 kg de chanvre indien aux quartiers Gada Dinguessou et Afia Dandé Mayo, c’est ce qu’a précisé l’adjudant Chérif Mbodj du commissariat central de police de Kédougou.



Il a expliqué que leur interpellation entrait dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre le banditisme. Les deux suspects utilisaient leurs domiciles pour mener leurs activités criminelles et étaient alimentés par un ressortissant malien, a-t-il fait savoir.



Leur arrestation a été le fruit d'une infiltration policière qui a permis de démanteler le réseau présumé de trafic de chanvre indien.