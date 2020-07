Trafic de faux billets: comment les limiers de la Sûreté urbaine ont alpagué trois malfrats La Sûreté urbaine de Dakar a mis la main sur un trio de présumés trafiquants de faux billets. Les trafiquants qui menaient une vie de luxe, ont été arrêtés en possession de 400 faux billets de 10 000 FCfa. Cette information livrée par Leral, est du quotidien « EnQuête » qui nous en donne les détails.

A.A. Gaye, D. Ndao et P. Nd. Mbengue ont été déférés, hier, au parquet de Dakar, par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, pour association de malfaiteurs, contrefaçon et mise en circulation de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.



Selon les sources du journal, le 23 courant, les hommes du commissaire Bara Sangharé ont eu vent qu’A. Gaye devait procéder à une livraison de faux billets de banque commandés à Golf-Sud. Munis de cette information, ils ont placé sur les lieux où devait avoir l’échange, un dispositif discret.



Ainsi, le trafiquant M. Gaye s’est pointé au lieu indiqué à bord de sa voiture. Il est descendu pour entrer dans un autre véhicule où il y avait déjà quelqu’un, à destination de Nietty Mbar.



C’est ainsi que se rendant compte que Golf Sud n’était peut-être pas le lieu de la transaction, les hommes en tenue ont pris les trafiquants en filature. Arrivés à destination, les deux quidams ont été rejoints dans la voiture par une troisième personne. Le trio a été surpris en pleine transaction. Les policiers ont découvert dans la voiture, des faux billets d’un montant d’un million en coupures de 10 000 FCfa.



Voulant battre le fer pendant qu’il est encore chaud, les enquêteurs ont fait cap avec les trafiquants sur Golf-Sudn pour une perquisition de leur domicile. Elle s’est révélée fructueuse puisque les enquêteurs ont trouvé dans le coffre d’une autre voiture, 3 millions en faux billets de 10 000 FCfa. Au total, ils ont mis la main sur 400 faux billets de 10 000, autrement dit 4 millions de francs CFA.



A. A. Gaye a reconnu les faits en audition, soutenant s’activer dans cette activité illicite depuis un certain temps. “ Nous étions partis à Nietty Mbar pour livrer des faux billets pour lesquels on devait nous donner un montant de 2 millions F CFA. C’était destiné à un client qui habite à Tivaouane. Je suis dans ce business depuis un certain temps ’’, a confessé M. Gaye. P. N. Mbengue a aussi reconnu les faits.



D’ailleurs, une fouille de son téléphone a permis de trouver des clichés où il est couché sur des liasses de faux billets. Il a, en outre, révélé qu’ils ont pris un appartement qui leur servait de laboratoire.



Ainsi, les limiers ont fait une descente dans ledit appartement où ils ont découvert 112 faux billets de banque en coupures de 10 000, 109 de 5 000, 72 de 1000 et 260 feuilles blanches sur lesquels sont scannés de faux billets en coupures de 10 000, 5000 et 2000, ainsi qu’un arsenal de matériel de confection de faux billets. Le troisième larron, D. Ndao, n’a aussi pas cherché à nier les faits.



L’enquête a aussi révélé que leurs véhicules de luxe (Sonata et Chevrolet) ont été obtenus grâce à leurs activités illicites, alors que les deux sont bouchers et l’autre chômeur.



