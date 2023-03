Trafic de faux documents à Keur Massar : Adama Sarr enfonce l’ex maire Moustapha Mbengue

. «C’est Monsieur Diaray Sow, mon chargé de communication qui a été arrêté pour vol en réunion. Des personnes ont volé un portable et un ordinateur. On lui a donné tous ces matériels pour effacer toutes les données. C’est par la suite que les voleurs ont été arrêtés. Et lors de leur audition devant les enquêteurs de la Brigade de recherches, ils ont cité mon chargé de communication qui a été finalement interpellé par les gendarmes», a indiqué Adama Sarr.



Il accuse Moustapha Mbengue de «grand menteur». Bottant en touche les propos de l’ex maire de Keur Massar. Même s’il persiste et signe qu’il s’agit bel et bien de trafic de faux documents.



«L’ancien de Keur Massar Moustapha Mbengue est un grand menteur.Il a voulu manipuler l’opinion publique. Diaray Sow n’a jamais été arrêté dans le cadre d’une affaire de vol de téléphone.Il est arrêté avec un arsenal de cartes d’identité avec plusieurs cachets de la commune. Les preuves sont dans mon téléphone», a encore détaillé le maire de Keur Massar Nord.



Plus loin, Adama Sarr lâche: «S’il dit qu’il n’était pas recherché par la gendarmerie et qu’il était chez lui, il ment encore. Le jour où la gendarmerie a arrêté Diaray Sow et son acolyte Cissé, il a disparu. Les pandores ont débarqué chez lui mais il avait pris la poudre d’escampette».



Et d’expliquer: «Dès mon arrivée à tête de la mairie, je recevais presque chaque semaine, des actes de cessions de parcelles ou des documents administratifs relevant de ses fonctions et de sa circonscription que je n’ai jamais délivrés. J’ai décidé de porter plainte à la Brigade de Faidherbe. Les gendarmes ont ainsi infiltré le réseau afin de se faire délivrer des actes de cessions sur des parcelles déjà ciblées.



Cheikh Tidiane Cissé a proposé aux gendarmes deux actes de cession moyennant de l’argent qu’il a encaissé. Arrêté, il balance Abdoulaye Diarray Sow, un proche de l’ancien maire Moustapha Mbengue, qui détient les cachets, les dateurs et des documents administratifs chez lui», a-t-il-indiqué.



Adama Sarr taxe, en outre, Moustapha Mbengue de «badola». Pour lui: «Un homme qui a été maire, député et aujourd’hui Hcct ne devait jamais profiter des populations de cette manière»

LGP