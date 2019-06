Trafic de migrants : Trois passeurs sénégalais tombent en Argentine

La police Argentine a annoncé l’arrestation de trois sénégalais supposés appartenir à un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie, l’organisation et la facilitation de l’immigration illégale. Ils ont extorqué 75 Sénégalais candidats à l’exil afin de les faire immigrer clandestinement à bord d’embarcations à destination de l’Argentine, informe Les Echos.



Les migrants ont payé 3 millions Fcfa pour se rendre en Argentine. Un pays dans lequel ils ont été transformés en trafiquants de drogue et vendeurs de marchandises prohibées.

