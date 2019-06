Trafic de migrants: l’ex-directeur de Vibe Radio blanchi

Gabriel Bartolini est lavé de tout soupçon dans l’affaire de trafic de migrants. L’ancien directeur général de Vibe Radio Sénégal, était poursuivi pour les chefs d’inculpation: trafic de migrants, association de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux.



Le tribunal de Dakar a donné son verdict vendredi dernier, en le relaxant de toutes les accusations. A l’en croire, on a mêlé son nom à une histoire surréaliste, montée de toutes pièces.



Il se réjouit de la condamnation de l’auteur des faits à une peine de deux ans de prison avec sursis pour faux et usage de faux et une amende 200.000 FCfa de dommages et intérêts.

Gabriel Bartolini a décidé de reverser l’intégralité de cette somme à l’Association de soutien des détenus.

