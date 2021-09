Trafic de passeports: Quand Simon mouille Mor Tallah Gueye: "Nitdoff loloo ko dal..." De révélations en révélations, la vidéo de Simon Kuka, devenue virale depuis ce jeudi sur le réseaux sociaux, a mouillé quelqu'un d'autre. Selon Simon, inculpé depuis avant hier, Nitdoff aurait bénéficié des passeports qui ont une durée de dix ans, où le bénéficiaire peut circuler librement s'il n'y a pas de contrôles sévères. "Nitdoff loloo ko dal". Allez savoir ce qu'il voulait dire. Pour rappel, Nitdoff, de son vrai nom Mor Tallah Gueye né à Louga, au Sénégal est un rappeur et producteur sénégalais. Il débute dans le rap avec le groupe BMG de Louga dans les années 1990. Il se lance dans une carrière solo et sort son premier album Mbede Mi en 2007. Il est le dirigeant du label discographique Gunzout Records et son studio d'enregistrement est basé à Dakar.

"Nitdoff loloo ko dal": C'est le même sport qui est arrivé à Nitdoff

