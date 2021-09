Trafic de passeports: Thiat à la Dic ressort libre, Kilifeu et Simon déférés lundi L’affaire du trafic de passeports diplomatiques n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Et, les choses se compliquent pour les membres du Mouvement « Y en a marre ».

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 05:58

L'affaire avait fait grand bruit quand la vidéo de Kilifeu avait commencé à circuler, avant de devenir virale sur les réseaux sociaux.



Un ex-membre du groupe avertissait qu'un intense trafic sévissait dans la structure. Thiat, aphone depuis que l'affaire du trafic de visa a éclaté, a été finalement entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), avant d'être relâché. Il a été longuement entendu sur une histoire de voiture volée, avant de quitter les locaux, renseigne "Les Echos".



Ses camarades, Kilifeu et Simon, seront déférés ce lundi selon "Libération".



