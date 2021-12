Trafic de passeports diplomatiques: 4 personnes arrêtées, les documents vendus entre 5 et 6 millions FCfa Une autre affaire de trafic de passeports diplomatiques a été soulevée et démantelée par une diligence du Palais, en la personne du Général Meïssa Cellé Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 05:35 | | 0 commentaire(s)|

La mafia a été neutralisée entre les Affaires étrangères et la Présidence, après un signalement de l'Aide de Camp du président de la République, le Général Meïssa Cellé Ndiaye.



Quatre personnes arrêtées souligne "Les Echos", avant que "Libération" n'indique: " les deux agents des Affaires étrangères et les hommes d'affaires qui ont acheté un passeport diplomatique, font des aveux explosifs et mouillent le chancelier Amadou Kébé, recherché pour arrestation ".



Le journal indique que d'autres agents de l'Etat sont impliqués. Leral avait déjà signalé que les identités de certains guides religieux, ministres et autres dignitaires, avaient été usurpées.



Les documents de voyage étaient vendus entre 5 et 6 millions FCfa.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook