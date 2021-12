Trafic de passeports diplomatiques: L'international Kara Mbodj et Fabienne Féliho cités dans le scandale Le trafic des passeports diplomatiques entre la Présidence et les Affaires Etrangères continue avec ses lots de révélations des présumés coupables. l'un d'entre eux a cité Kara Mbodj et Fabienne Féliho.

L'agent des Affaires Etrangères Badara Sambou avoue que l'international sénégalais Kara Mbodj, s'est fait "établir" un passeports diplomatique en leur versant 3,5 millions F CFA. Il raconte aussi que Fabienne Féliho a été roulée dans la farine après avoir décaissé 3 millions de F CFA, d'après ses aveux, renseigne Libération.



Le journal raconte l'histoire de "Mariétou Ba", la fausse épouse du Dg de Dubaï port world qui a remis 4 millions F CFA à Aly Ndao avant d'obtenir le précieux sésame en...24 heures.



Les notes verbales (ordres de mission) étaient aussi vendues entre 130 et 300.000 F CFA après la délivrance du passeport.

