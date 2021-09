Trafic de passeports diplomatiques: « Les Sénégalais commencent à s’habituer à ce genre…», selon Abdoul Mbaye L’ancien Premier ministre est scandalisé par l’affaire du trafic de passeports diplomatiques impliquant deux députés et un maire de la mouvance présidentielle.

Mais les Sénégalais commencent à s’habituer à ce genre de trafics, selon Abdoul Mbaye.



A l’en croire, tout commence par le faux décret Petrotim, puis les faux médicaments, les fausses statistiques de productions nationales, les faux billets et maintenant, les faux passeports… avec pour point commun, l’impunité ou la grâce présidentielle.



Ainsi va le Sénégal des ruptures promis par Macky Sall, raille le président de l’ACT.













L'As

