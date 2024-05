Trafic de peaux de léopard, félins sauvages abattus à Kédougou : Deux individus arrêtés

Les éléments de la police de Kédougou et les agents des Eaux et Forêts, ont arrêté le vendredi 24 mai 2024, deux braconniers, un Sénégalais et un Guinéen. Selon un communiqué, ces individus étaient en possession de peaux d’espèces de faune. « Les braconniers transportaient sur eux un grand sac contenant plusieurs peaux de félins sauvages fraîchement abattus, dont une peau de léopard, un animal sauvage hautement protégé par la loi au Sénégal comme en République de Guinée », lit-on.



Ils avaient aussi par devers eux, deux peaux de serval. Ils sont poursuivis pour « détention, circulation, importation illégale et tentative de commercialisation au Sénégal, d’une peau fraîche de léopard chassé illégalement dans les forêts de la République de Guinée ».



Il faut rappeler que plus de 30 trafiquants de léopards ont été arrêtés et condamnés à des peines d’emprisonnement ferme, relate "Bes Bi".