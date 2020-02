Trafic de visas : Djidiack Diouf et Moustapha Mbaye dit Petit Mbaye bénéficient d’un retour de parquet Arrêtés depuis vendredi dernier, pour une affaire de trafic de visas, le manager de Viviane Chidid, Djidiack Diouf et un de ses complices, Petit Mbaye, ont bénéficié d’un retour de parquet, après avoir été déférés au parquet, hier, en attendant qu’un juge d’instruction soit désigné pour leur affaire. C’est ce que rapporte L’As, citant Libération online.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos