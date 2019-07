Trafic de yamba: le maître coranique écope de 10 ans de travaux forcés

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 12:32

Le maître coranique Insa Ndao, marié à 3 femmes et père de 11 enfants, a fait face, hier, à la Chambre criminelle de Mbour, pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien et contrebande.



Devant le juge, Insa Ndao a nié ces faits qui remontent en 2016. Disant qu’il ne savait pas ce que contenait le sac que lui a remis un homme à la gare de Kaolack, de la part d’un certain El Hadj, rapporte le quotidien "Enquête".



Alors que sur le procès-verbal, le mis en cause avait soutenu que la valise appartenait à un certain El Hadj. Il a ajouté que c’était la deuxième fois qu’il convoyait de la marchandise de la part de El Hadj et Chris. Dans le PV, il a confié avoir récupéré le sac à Kaolack au quartier Ndorong, pour l’acheminer à Colobane, à Dakar, pour 200 000 FCfa.



Convaincu de sa culpabilité, le procureur général a requis 10 ans de travaux forcés. Une peine suivie par le juge.

