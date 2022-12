Trafic de yamba pres de la grande mosquée de Touba : Des peines de prison ferme pour Abdou Wahab Sarr et Modou Diop Modou Diop et Abdou Wahab Sarr ont de l’audace à revendre. en effet, ils se livraient au trafic de drogue aux alentours de la grande mosquée de touba. Arrêtés et poursuivis en justice, ils ont été respectivement condamnés à quinze jours et deux mois de prison ferme

Délinquants multirécidivistes, Abdou Wahab Sarr et Modou Diop ont comparu, hier vendredi, devant le tribunal de grande instance de Diourbel pour répondre des délits de cession et détention de chanvre indien. Les faits ont eu lieu la semaine dernière, non loin de la grande mosquée de Touba. Modou Diop y a été surpris par les éléments du Dahira Safinatoul Amane.



Il sentait l'alcool à plein nez et marchait en titubant. Face à son comportement suspect, ModouDiop a été interpellé par les "flics religieux", comme on les surnomme les éléments du Dahira Safinatoul Amane. Après une fouille au corps, ils découvrent sur lui un joint de chanvre indien soigneusement enveloppé dans un sachet. Face à son refus de s'expliquer sur la provenance de la drogue, il est conduit au commissariat spécial de Touba où il a subi un interrogatoire plus poussé.



C'est dans ces entrefaites qu'il a fini par divulguer l'identité etl'adresse de son dealer, Abdou Wahab Sarr, un père de famille âgé de 58 ans. Un transport des policiers au domicile du dealer a abouti à la découverte dans sa chambre de treize cornets de chanvre indien cachés sous son lit. Interpellé à son tour, Abdou Wahab Sarr est conduit au commissariat spécial de Touba où il a été placé en garde à vue. Mais lors de son face-à-face avec les enquêteurs, il a catégoriquement refusé de donner son fournisseur.



Au terme de deux jours de garde à vue, Modou Diop et Abdou Wahab Sarr ont été présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Après une semaine passée en détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel, les deux mis en cause ont été jugés vendredi devant la barre du tribunal. Face aux juges, ils ont tous les deux reconnu les faits pour lesquels ils sont poursuivis.



Après avoir exprimé leurs regrets, les deux hommes ont demandé pardon au tribunal. Prononçant le verdict sur le champ, le tribunal a reconnu Modou Diop coupable du délit de détention de drogue. Quant à son acolyte, le dealer Abdou Wahab Sarr, il a été condamné à deux mois de prison ferme. Le tribunal a également ordonné la destruction de la drogue saisie et mise sous scellés.

L’As



