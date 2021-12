Trafic des passeports diplomatiques: Un agent des Affaires étrangères arrêté après une course poursuite, un autre activement recherché Les arrestations se poursuivent dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques entre la Présidence et le ministère des Affaires étrangères, renseigne Libération visité par Seneweb.

Cheikh Samb, agent dudit ministère, a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) qui l’avait pris en filature .



Il a été arrêté à l’issue d’une course-poursuite. Placé en garde à vue, le mis en cause a bénéficié d’un 5e retour de parquet.



Aux dernières nouvelles, rapporte le journal, un autre diplomate du ministère des Affaires étrangères est activement recherché par la DIC.

