Trafic illicite : Le patrouilleur de haute mer "Kédougou" intercepte plus 800 kg de cocaïne C’est une importante quantité de drogue qui a été prise dans les filets de la Marine sénégalaise !

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’information partagé par la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (Dirpa), la Marine sénégalaise a saisi plus de 800 kg de cocaïne.



L’opération s’est déroulée le 22 janvier 2023. Le patrouilleur de haute mer "Kedougou" a intercepté un navire avec 805kg de cocaïne à bord, à 335 km au large de Dakar.









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook