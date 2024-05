Trafic illicite d’hydrocarbures à Dahra Djoloff : 4 personnes déférées au parquet

La gendarmerie de Dahra (département de Linguère dans la région de Louga), vient de démanteler un vaste de réseau de trafic illicite d’hydrocarbures, portant sur 75 bidons de 20 litres de gasoil .



D'après "Seneweb" qui donne l'information, le cerveau de la bande, M. Lèye qui est un ancien émigré, s’attachait les services des pompistes B. Tall et M Dieng pour se faire délivrer de fausses factures, afin de pouvoir convoyer tranquillement sa marchandise, sans être inquiété par les gendarmes en faction sur les routes ou pistes du Djoloff.



Mis au parfum de ce trafic, les pandores ont effectué une descente inopinée dans une maison appartenant au sieur M. Lèye sise au quartier Sara, où 75 bidons de 20 litres de gasoil, ont été retrouvés dans des chambres. Ils devaient être acheminés vers le reste du Djoloff et particulièrement, vers les marchés hebdomadaires.



Une enquête ouverte a permis de mettre la main sur les deux pompistes qui lui avaient délivré des fausses factures, attestant que le sieur M. Lèye aurait acheté cette quantité de gasoil dans les deux stations Total et Ola.



Pour l’heure, la question qui taraude les esprits, reste la provenance de cette grande quantité de carburant.



Les 75 bidons ont été saisis et déposés dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie, en attendant la fin de l’enquête.



Les deux pompistes, l’ancien modou-modou (émigré) et son chauffeur, ont été déférés au parquet de Louga, ce mardi matin, pour trafic illicite d’hydrocarbures portant sur 1506 litres de gasoil, association de malfaiteurs, faux en écritures privées et mise en danger de la vie d’autrui.