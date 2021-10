Trafic international de drogue : Un pêcheur tombe avec 15 kg de chanvre à Yarakh

Un joli coup de filet a été réussi par les gendarmes de la brigade de Hann. En effet, un pêcheur, en provenance de la Gambie, a été intercepté avec 15 kg de chanvre indien, à la plage de Yarakh, par les pandores, selon des informations exclusives de Seneweb.



Ainsi, le dealer notaire a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. D’après nos sources proches du parquet, M. D., pour ne pas le citer, était parti en Gambie pour une campagne de pêche. Et au moment du retour, l’homme, âgé de 46 ans, a acheté le produit auprès d’un fournisseur, d’après ses aveux.



Le trafiquant, connu des fichiers de la gendarmerie, a réussi à transporter la drogue de la Gambie jusqu’à Dakar, à bord d’une pirogue, en trompant la vigilance de tout le monde.



Mais les hommes en bleu de la brigade de Hann ont mis la main sur lui, suite à l’exploitation d’une information relative aux agissements du mis en cause.



Déféré au parquet de Dakar pour trafic international de drogue, au terme de l’enquête, le pêcheur-dealer a été placé sous mandat de dépôt.

