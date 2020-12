Trafic international de drogue: Une jeune de 14 ans arrêté

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune garçon de 14 ans et 5 autres personnes dont le caïd malien B. Coulibaly ont été écroués pour détention de trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Le mineur de la bande était utilisé comme une mule. C’est lui qui livrait les commandes de drogue faites auprès du caïd malien, rapporte Libération.



Durant les différentes opérations pilotées par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, 600 grammes de haschich, 150 grammes de chanvre indien et 100 grammes de comprimés opioïdes ont été saisis.



Ces interpellations, s, font suite à un renseignement reçu par l’Octris, en juillet dernier, et faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue entre Pikine, Petersen et Yarakh dont le lieu de prédilection serait marché Petersen.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos