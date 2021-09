Trafic supposé de passeports impliquant des députés, enquête sur Kilifeu: Macky Sall exige la lumière et des sanctions ..

Le rappeur Kilifeu impliqué dans un trafic de visa et de passeports diplomatiques, est arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Cette interpellation ayant coïncidé avec l’arrestation du Guinéen E.D. Kondé, pour une affaire de trafic de faux passeports diplomatiques impliquant des députés de Benno Bokk Yakaar a fait réagir le président de la république.



Selon ‘’Les Echos’’ dans sa livraison de ce mercredi, Macky Sall a invité les services compétents de l’Etat à faire toute la lumière sur toutes les affaires de trafic de passeport diplomatique. Le journal de renseigner que pour la réhabilitation de l’image du Sénégal à l’étranger, cette mesure est plus que la bienvenue.



Avec Actusen.sn

