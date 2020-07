Trafiquant ou victime de « l’oubli » d’un client narcotrafiquant ? En prison depuis 5 ans, Mamadou Lo, chauffeur de taxi, clame son innocence Mamadou Lo a clamé hier son innocence devant le prétoire de la chambre criminelle de Dakar. Chauffeur de taxi, célibataire sans enfant, la trentaine, il est sous mandat de dépôt depuis 2015 pour trafic de chanvre indien.

L’homme raconte qu’il a été interpellé à Pikine Guinaw rail vers 17 heures par des agents étaient en civil.



«Au moment des faits, je transportais un client qui se rendait aux Baux maraîchers. Les agents ont trouvé un sac à dos sur le siège arrière de mon taxi. Et cela ne pouvait appartenir qu'à ce client que j'avais transporté. Et c'est ce que j'ai dit aux agents», indique-t-il sans convaincre la chambre.



D’après le Quotidien « L’As » qui nous livre l’info, le juge n’a pas manqué de lui faire part qu’il a souligné dans la procédure qu'il n’avait point de client dans le taxi au moment où la police le contrôlait, découvrant un sac contenant les 2 blocs de Yamba dans la malle de la voiture de Mamadou Lo, contrairement à ce qu'il a dit à la barre.



Lô d’expliquer qu’au « moment où ils procédaient au contrôle de mon véhicule, j'attendais le client», a expliqué le mis en cause». Malgré ses dénégations, le client dont il fait état n'a toujours pas été retrouvé.



Dans son intervention, le ministère public a indiqué : «En l'espèce, pour ma conviction, il n'y a pas de client. Par ailleurs, même s'il prétend que c'est le client qui a déposé le sac dans son taxi, rien ne le prouve. Étant délinquant primaire, vu la quantité qui est moins importante, je demande la disqualification des faits en détention de chanvre indien et de le condamner à 5 ans ferme ».



Me El Mamadou Ndiaye, L’avocat de la défense, a demandé à la chambre de disqualifier les faits en détention et revoir la peine requise par le parquet.

Mamadou Lo sera fixé sur son sort le 2 septembre prochain, nous dit « L’As ».



