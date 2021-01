Tragédie à Fatick: Un animateur de la chaîne régionale de la RTS mort par pendaison Sémou Diouf, un animateur de la chaîne régionale de la Rts Fatick, s’est donné la mort par pendaison, dans son village natal, Waxal Jam, dans la commune de Patar, non loin de Niakhar.

La quarantaine, il avait fini d’assurer la partie technique de l’émission catholique présentée tous les lundis, de 20 à 21 heures. D’après le récit de Sud Fm, après l’émission, la cheffe de station, Véronique Diouf, a pris le soin de déposer son agent chez lui au quartier Ndiaye Ndiaye.



Mais Sémou Diouf est parti nuitamment à Wakhal Diam, pour se pendre à un arbre près de la maison familiale, relaie « Le Témoin ».



Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins. Pour l’heure, les raisons du suicide n’ont pas encore été révélées. On apprend toutefois que c’est le deuxième suicide par pendaison qui intervient en l’espace d’une semaine dans la région de Fatick.



Ce, après celui signalé le 19 janvier dernier dans le département de Foundiougne.



