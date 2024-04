Tragédie à Kahone : Un mort et quatre blessés dans un accident de la circulation Une personne est décédée et quatre autres blessées, mercredi, dans une collision entre un camion gros porteur et un tricycle, survenue sur la route nationale n°1, à hauteur de la commune de Kahone, nous a appris l’APS, qui cite une source sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 17:49

L’accident a eu lieu vers 4 heures du matin, non loin de l’aérodrome de Kanda, précise la même source. La personne décédée circulait à bord d’un tricycle au moment du choc.



Elle a trépassée sur le coup, tandis que quatre autres personnes ont été blessées et évacuées d’urgence au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niasse.



Le corps sans vie a été déposé à la morgue de ladite structure sanitaire.



D’après l’APS, le camion gros porteur qui a percuté le tricycle, est immatriculé dans un pays voisin.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.



