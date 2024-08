Tragédie à Saly : Un nouveau bachelier meurt noyé lors d'une fête entre amis

En cette période de chaleur et de vacances, il est de coutume de voir des jeunes dans les résidences de Saly pour des sorties... C'est le cas de Pape Djenack Diouf né en 2004 natif de Sandiara mais domicilié au quartier Guinaw Rail de Mbour..



Selon DakarActu, après avoir décroché son baccalauréat, ce dernier accompagné de ses amis pour fêter son diplôme ont pris en location une résidence à Saly .



Selon des sources concordantes de Dakaractu Mbour, ce dimanche soir(04 Août) reste fatidique pour Pape D. Diouf et ses parents. Parce que le nouveau bachelier perdra la vie par noyade dans la piscine de ladite résidence.. Ce que vient poser la lancinante question sécuritaire et des agissements qui se font dans ces résidences....