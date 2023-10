Tragédie au quartier Baye Laye de Wakhinane-Nimzatt: Ce que l'on sait du jeune talibé de 4 ans qui a fait une chute mortelle dans un Daara moderne Au cœur du quartier Baye Laye de Wakhinane-Nimzatt, la communauté est plongée dans l'émoi et la consternation après qu'un talibé de seulement 4 ans ait tragiquement sauté d'une terrasse, mettant fin à ses jours, ce mercredi. Cette tragédie bouleversante s'est déroulée au sein d'un Daara moderne, une école franco-arabe, suscitant des interrogations sur les circonstances de cet incident.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2023 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Informée par un responsable de l'établissement sanitaire où le corps sans vie de l'enfant a été déposé, la police de Wakhinane-Nimzatt a rapidement réagi en effectuant une descente sur les lieux pour constater les faits et lancer une enquête approfondie.



Le maître coranique, responsable du Daara, a été convoqué par les autorités et se trouve actuellement dans les locaux de la police pour coopérer avec les enquêteurs, une étape pour éclaircir les circonstances de cette tragédie déchirante.



D'après les témoignages recueillis, le jeune élève de 4 ans manifestait une forte réticence à retourner en classe après chaque récréation, préférant rentrer chez lui. Suite à cette attitude, sa mère avait pris la décision d'ordonner au maître coranique de le retenir dans le Daara pendant les pauses. C'est dans ce contexte complexe que le drame s'est produit.



Le chef des enquêteurs a également réquisitionné les services d'un médecin légiste afin de réaliser une autopsie approfondie pour obtenir des informations nécessaires sur les circonstances du décès de ce jeune talibé.



Birame Khary Ndaw





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook