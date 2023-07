Train express régional : Macky Sall inaugure la gare de l’Aéroport international Blaise Diagne

«Le 27 décembre 2021, nous avions inauguré la première phase du Train Express Régional, reliant Dakar à Diamnadio, et pris date pour la réalisation de la 2ème phase, connectant Diamniadio et l’Aéroport international Blaise Diagne. Aujourd’hui, nous marquons une étape significative de cette 2ème phase avec la réception de ce magnifique terminus du Ter, ici à l’Aibd. Nous poursuivons ainsi notre marche résolue dans le temps de l’action et dans le sens de l’histoire », a déclaré M. Sall. Selon lui, cette infrastructure moderne, harmonieusement intégrée dans l’écosystème architectural de l’aéroport, porte en effet, le symbole du Sénégal en construction, le Sénégal des chantiers de l’émergence, qui avance à grands pas sur la voie du progrès. «Je rappelle que notre ambition avec le Ter était d’offrir à notre pays un système de transport de masse moderne, répondant aux exigences de confort, de régularité, de rapidité, de mobilité, de sécurité et de sûreté, et enfin de continuité du service, puisque le Ter fonctionne alternativement en fuel et électricité pour parer à toute éventualité », a expliqué le chef de l’Etat.



Il a souligné qu’avec cette deuxième phase, nous allons passer de 15 trains à la première phase, pouvant accueillir chacun jusqu’à 565 passagers, à 22 trains dans la 2ème phase pour tenir compte de la hausse significative du trafic grâce à la connexion avec l’Aibd. Il a indiqué que quand les travaux de la 2ème phase seront achevés, les voyageurs qui débarquent de Blaise Diagne ou s’y rendent auront ainsi le choix d’emprunter l’autoroute ou le train, comme dans les pays modernes. En outre, a-t-il dit, le Ter offrira aux passagers de Dakar et environs de nouvelles possibilités de transit. «Voilà le sens du Ter, mais également du BRT, qui sera bientôt mis en service, en tant que systèmes de transport de masse modernes, dignes d’un pays émergent. Ma vision des infrastructures a toujours été que ce qui est bien pour les pays développés, l’est aussi pour notre pays ; et que si nous voulons le meilleur pour nous et les générations d’après, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Du reste, depuis son inauguration, le Ter continue de faire le bonheur de nos populations en battant tous les records d’adhésion populaire avec des millions de passagers transportés. J’en suis très heureux. Ce terminus que nous réceptionnons s'inscrit dans cette dynamique de toujours choisir le meilleur pour notre pays », s’est félicité Macky Sall.

