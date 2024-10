Traite des enfants et trafic de migrants : Une formation pour outiller les journalistes à mieux sensibiliser et protéger

La traite des personnes est une problématique complexe, qui mobilise de nombreux acteurs. À travers les médias, le public peut être sensibilisé aux méthodes d’exploitation des enfants par les trafiquants. C’est dans ce cadre que le Ministère de la Justice, via la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP), a organisé, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, une formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, à l'intention des professionnels des médias et de la communication.



" Nous avons estimé qu'il est important de former les professionnels des médias sur la traite des personnes, puisque la traite des personnes est une atteinte à la dignité de l'être humain qui touche les plus vulnérables d'entre nous. Et dans l'activité de lutte contre cette forme de criminalité, il était important que la population soit sensibilisée. Les professionnels des médias étant au cœur de la société, nous avons pensé qu'il était judicieux de renforcer leur capacité dans cette matière ", a expliqué Mody Ndiaye, Secrétaire permanent dans la lutte contre la traite des personnes.



Il estime que cette formation permettra aux professionnels des médias, de repérer des situations pouvant être associées à la traite des personnes. Grâce aux outils à leur disposition, ils pourront contribuer à l’action de la justice et soutenir ceux qui œuvrent à protéger et assister les victimes.



