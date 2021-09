Traitement Anti-rétroviral: Dr Safiétou Thiam rassure populations sur les recherches

Une cérémonie de lancement de la campagne de communication sur le traitement Anti-rétroviral, placée sous la présidence de Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale , a enregistré la participation de CNLS ONUSIDA, , MSAS, ,RNP et USAID.



C'est ainsi que Dr Marie Khemesse Ngom, représentant le ministre de la santé a apprécié positivement l'initiative du CNLS, visant à secourir les couches vulnérables.



Sous ce registre, Dr Safiétou Thiam Secrétaire exécutive du CNLS et son personnel se sont fixés un objectif d'éliminer le SIDA, tout en voulant donner de l'espoir aux personnes atteintes de la maladie. Et, la CNLS a rassuré les populations sur les recherches faites.



