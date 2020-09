Traitement de la COVID-19: la médecine traditionnelle sénégalaise aussi soigne ses malades… Le traitement de la COVID-19 n’est pas une exclusivité de la médecine moderne, du moins au Sénégal. Avec la médecine traditionnelle, des malades de la Covid-19 sont également traités d’après des membres de la Fédération des tradipraticiens qui ont en fait la confidence à la directrice de la Santé.

A l’occasion de la célébration de la Journée de promotion de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens ont confié qu’ils traitent également des malades de la COVID-19. Ce qui n’est pas un miracle aux yeux de la Directrice de la Santé, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, parce qu’il s’agit juste d’un traitement symptomatique.



Elle a fait le bilan de la médecine traditionnelle avant de mettre en place un comité et définir une feuille de route. C’était à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale consacrée à la médecine traditionnelle.



« On parle d’artémésia à Madagascar alors que cette plante existe au Sénégal. Vous avez vu que la fédération a dit qu’ils (Ndlr, ses membres) sont en train de traiter la covid-19. Puisqu’en réalité, il s’agit juste d’un traitement symptomatique.



C’est une maladie virale qui n’a pour le moment ni vaccin ni traitement spécifique. Donc, ils sont en train de faire comme les Malgaches », a soutenu la Directrice de la Santé, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



Avec « L’As »



