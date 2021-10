Traitement des cancers du sein et du col de l’utérus : Les femmes vivant avec un handicap plaident la gratuité La gratuité dans la prise en charge des cancers du sein et du col de l’utérus doit être accordée par le Président Macky Sall comme il l’a fait pour la dialyse pour les insuffisants rénaux. C’est la demande formulée par la coordonnatrice du Mouvement Handi valeurs, Aminatou Diallo, au Samu municipal où les femmes réunies au sein dudit mouvement se sont données rendez-vous pour sensibiliser sur la maladie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Il y avait en effet, une séance de dépistage gratuit. «Nous avons profité de ce mois dénommé Octobre Rose pour organiser une marche en guise de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l’utérus.



Le Samu municipal, grâce à l’appui du Directeur général de Dakar Dem Dikk, Oumar Bounkhatab Sylla, a accordé un quota pour les femmes handicapées qui désirent se faire dépister», a déclaré Aminatou Diallo, par ailleurs présidente de l’Amicale des handicapés de la société nationale de trans¬port, Dakar Dem Dikk.



Cette dernière a exhorté ses sœurs à aller se faire dépister afin de «savoir si elles ont la maladie ou pas. Si on détecte très tôt le cancer chez la femme, le traitement sera possible. Sinon si la maladie atteint un certain niveau, c’est là où il peut y avoir des dégâts».



Aminatou Diallo est d’avis qu’il faut aujourd’hui une sensibilisation de grande envergure pour permettre aux femmes de connaître leur état de santé et permettre une prise en charge rapide de la maladie. «Et pour la journée de samedi, dit-elle, au total une soixantaine de femmes vivant avec un handicap ont été dépistées gratuitement.»

Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos