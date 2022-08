Traitement des problèmes des Sénégalais de l’extérieur: La posture du ministère des Affaires Étrangères, dénoncée Les événements douloureux qui arrivent à nos compatriotes à l’étranger ne sont que la preuve «de la faiblesse de notre diplomatie». L’avis est du président de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (Adha) pour qui la diplomatie sénégalaise doit être renforcée et plus présente, notamment en faveur de tout citoyen sénégalais, vivant à l’extérieur.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Adama Mbengue a exprimé, hier, son indignation et sa préoccupation face à la situation des Sénégalais de l’extérieur, dénonce le manque d’assistance. «Nous rappelons qu’il y a, à ce jour, près de 100 sénégalais expulsés d’Algérie et qui sont dans des camps de l’OIM, au Niger, et vivant dans des conditions extrêmement difficiles depuis 3 mois. Ils continuent d’appeler au secours et d’espérer qu’ils soient entendus.



Malheureusement, à notre connaissance, les autorités concernées continuent de faire la sourde oreille. Nous aurions souhaité que ces autorités aient la même réaction que pour l’affaire concernant notre compatriote diplomate Mme Sall Oumou Kalsoum, en maille avec la justice canadienne. Nous rappelons qu’il n’y a pas deux Sénégal, encore moins deux catégories de sénégalais, et que tous sont d’égale dignité devant la loi», a fustigé le président de l’Adha.



Selon lui, il est grand temps que les Sénégalais de l’extérieur se fassent respecter et cela commence par une présence réelle et sérieuse de nos corps diplomatiques qui doivent connaître leurs rôles et être aptes à remplir correctement les missions attendues d’eux. «Sur le cas de la diplomatie sénégalaise au Canada, qui est un cas relevant purement du privé et où il n’y a pas mort d’homme, même si nous sommes foncièrement contre l’usage de la force. D’un autre côté, le communiqué laconique produit par la même personnalité dans le cas du jeune compatriote tué en Allemagne. Jugez-en par vous-même ! De plus, combien de fois des Sénégalais de l’extérieur se sont-ils fait agresser ou tuer ? Quelle a été la réaction de Mme la ministre ?», se demande le défenseur des droits de l’homme.



S’agissant du rôle des nouveaux députés de la diaspora, le président de l’Adha regrette qu’ils ne soient pas «plus visibles et efficients» face aux problèmes de nos compatriotes. «Les Sénégalais ne voient pas l’importance des députés de diaspora dans la mesure où ces élus restent aphones dès lors qu’il s’agit de défendre au parlement et partout où cela est nécessaire, les sénégalais de l’extérieur. Nous espérons que ces élus vont dorénavant prouver le contraire et se mettre à la tâche d’une manière plus visible et efficiente. Nous espérons également qu’ils porteront le combat des Sénégalais bloqués au Niger et celui de tout Sénégalais de l’extérieur», a-t-il fait savoir.



L’Adha exige qu’une enquête indépendante soit ouverte sur l’affaire du jeune Sénégalais «lâchement tué en Allemagne par des policiers lourdement armés, alors qu’il y avait peut-être des possibilités de le neutraliser sans faire usage d’arme à feu».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook