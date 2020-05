Traitement du Covid-19: Le comité scientifique sénégalais approuve l’usage de l’artimisia

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mai 2020 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité scientifique de recherche sur l’utilisation des produits à base d’artimisia, dirigé par le Pr. Daouda Ndiaye, vient de donner un avis favorable. Donc, le Sénégal peut désormais intégrer l’artimisia dans le traitement de la maladie à Covid-19.



Disposant du protocole de recherches, le Ministère de la Santé devrait tendre vers des essais cliniques.



Ainsi, le comité a requis un certain nombre de conditions pour une utilisation encadrée et approfondie du remède. N’empêche, le comité étudiera davantage la conformité de la composition de la boisson Covid organics malgache et les plantes extraites au Sénégal. Et, ledit comité attend des résultats clairs dans un mois.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos