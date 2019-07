Transactions financières: Orange Money et Tigo Cash larguent les banques ! L’activité d’émission de monnaie électronique a connu une ascension fulgurante dans notre pays. C’est ainsi que les transactions financières à partir du mobile banking des opérateurs de télécommunications, Tigo et Orange, ont enregistré à fin décembre 2018, un volume total de 294,90 millions d’opérations évaluées à 2.470 milliards FCFA.





Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse hier, le Directeur général de la Bceao Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô, a indiqué "que des mutations financières ont été observées avec la digitalisation de la micro-assurance, de l’épargne et du crédit. Ainsi, les transactions financières à partir du mobile banking ont enregistré à fin décembre 2018 un volume total de 294,90 millions d’opérations évaluées à 2.470 milliards FCFA pour les deux établissements émetteurs de monnaie électronique en activité au Sénégal. Concernant les autres acteurs, ils totalisent un volume de 3,98 millions d’opérations pour un montant de 250 milliards FCFA".



M. Ahmadou Al Aminou Lô, informe que les services les plus utilisés sont les rechargements cash (1 070 milliards FCFA ; 39,41 %), les retraits cash (734 milliards FCFA ; 27 %), les transferts de personne à personne (412 milliards FCFA ; 15 %), le paiement de factures (105 milliards FCFA ; 3,86 %), les achats de crédits téléphoniques (92 milliards FCFA ; 3,38 %) et, last but not least, les paiements marchands (84 milliards FCFA, 3,09 %). Il n’a pas manqué d’indiquer que les Orange money et Tigo cash ont fait des résultats excédentaires l’année dernière.



M. Lô informe en conclusion que les établissements de crédit couvrent le territoire national grâce à un réseau de 618 agences. Le nombre de comptes bancaires s’est situé à 1 817 728 en mars 2019, en hausse de 8,9 % sur un an.















Le Témoin









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos