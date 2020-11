Transactions financières électroniques au Sénégal : Le nombre d'opérations évaluées à 4.658,1 milliards de FCFA à fin décembre 2019

Selon l’institut d’émission, le Sénégal a maintenu une progression constante au niveau des principaux indicateurs des services financiers numériques, au cours de l'année 2019, quoiqu'au niveau de la souscription, l'augmentation du nombre de comptes de monnaie électronique ouverts soit relativement faible par rapport au taux observé l'année précédente. En effet, celui-ci est ressorti à environ 4% à fin 2019, contre 32% à fin 2018 pour un total de 7,4 millions d'utilisateurs.



Avec la cessation d'activité d'émission de monnaie électronique de la Bimao, les acteurs sont désormais au nombre de sept (7).



Toutefois, des avancées sont notées en termes de transactions, tant en volume qu'en valeur, avec des hausses respectives de 45,7% et 71,3%, portant à 435,5 millions, le nombre d'opérations évaluées à 4.658,1 milliards de FCfa à fin décembre 2019. De même, le réseau de distribution a été renforcé, avec 187.648 points de services dénombrés en 2019, contre 121.565 en 2018, soit une augmentation de 54,3%.

