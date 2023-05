Transfert : Deux grands clubs européens veulent s’offrir les services de Sadio Mané

Sadio Mané va-t-il quitter la Bavière cet été ? C’est la grande question qui taraude l’esprit des férus du ballon rond. Arrivé en grande pompe au Bayern Munich en provenance de Liverpool contre un chèque de moins de 33 millions d’Euros, l’international Sénégalais n’est pas encore au top de sa forme.



Une malédiction semble le poursuivre depuis son transfert de la premier league anglaise. Quelques mois après avoir débuté dans le championnat allemand, Sadio Mané est blessé au genou gauche. Il sera absent du Mondial au grand dam du Sénégal.



Et comme un malheur n’arrive jamais seul, des problèmes dans les vestiaires de l’équipe surviennent avec son coéquipier Leroy Sané. Il sera sanctionné par l’administration du club par le biais d’une amende de 350.000 euros. En dépit de tous ces déboires, le « nanthio » reste debout et garde la tête haute. Son entraineur d’ailleurs qui le connaît dans le championnat anglais pense qu’il est et demeure un grand joueur.



« Il est confronté à un problème d’adaptation. Laissons-lui le temps » avait-il déclaré lors de ses premières séances d’entraînement avec les joueurs. Selon la presse allemande, le club Bavarois compte se séparer de son joueur cet été. Ce mercredi, le quotidien allemand Bild révèle d’ailleurs que les dirigeants bavarois espèrent rapidement trouver une porte de sortie pour Mané. Dans ce sens, deux clubs se sont déjà montrés intéressés. Il s’agit de Chelsea et de Naples.



Chelsea dont les attaquants sont mal en point compte sur Sadio Mané pour relancer ses options offensives. Financièrement, Sadio Mané n’aurait pas à se plaindre et sur le plan sportif, il connaît déjà le championnat pour y avoir effectué ses meilleures performances. D’autre part, le Bayern semble opter pour la seconde alternative, c’est-à-dire avec Naples car voulant procéder à l’échange contre Victor Oshimen.



Depuis le départ de Lewandoski, le Bayern est en mal d’attaquant de pointe. C’est pourquoi le club avait acheté Sadio Mané qui ne semble pas être à la hauteur de leurs attentes.



Or, avec l’arrivée de l’attaquant nigérian contre le départ de Sadio Mané vers Naples, les dirigeants Bavarois espèrent combler le départ de Léwandoski. Reste maintenant à savoir si l’international Sénégalais acceptera de quitter sans éclat le Bayern de Munich car le joueur est estampillé être un homme de défi.

